Inzittenden na frontale botsing auto's met elkaar op de vuist, twee mensen naar ziekenhuis

Mulder wil met haar vertrek uit Doesburg een signaal afgeven

18 mei DOESBURG - Je bent politiek verantwoordelijk of je bent het niet. Scheidend wethouder Ellen Mulder is er duidelijk over. ,,Ik ben politiek verantwoordelijk voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen in Doesburg. Mijn vertrek is een politieke beslissing. Hoe zuur die voor mij persoonlijk ook is. Ik baal er van. Maar het is zoals het is.’’