Jacques en Wanda Beemsterboer uit Doesburg vertellen in docu over vermoorde dochter

Hoe ga je als ouders verder nadat je dochter is vermoord? Door er veel over te praten en te schrijven. Wanda Beemsterboer schreef het boek Mam, ik bel je zo terug en Jacques geeft onder andere lezingen op scholen en in gevangenissen. Het echtpaar, in 2018 van Hoorn naar Doesburg verhuisd, is ook regelmatig op televisie.

Openhartig en indringend

Femicide wordt in de media vaak gebracht als een gezins- of familiedrama, maar het is moord op vrouwen die voor zichzelf opkomen. Waarom is femicide zo onderbelicht? ,,Wij vinden dat deze film er moest komen om femicide in Nederland onder de aandacht te brengen. Het wordt afgedaan als gezinsdrama maar dat is het niet. Het zijn mannen die het vrouwen niet toestaan voor zichzelf te kiezen en hen om die reden vermoorden. Dat is de harde realiteit, van een probleem dat in Nederland zo veel groter is dan we denken”, aldus regisseurs Roxanne Herder en Eva Strating.