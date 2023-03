Jacques uit Doesburg met Lego nu ook naar buurthuizen, gevangenissen en behandelcentra

Speeltuin in Aalten afgesloten na vondst asbest door spelende kinderen

Spelende kinderen hebben maandag tijdens het graven in de zandbak van speelterrein De Miggelt in Aalten stukken asbest aangetroffen. Na onderzoek heeft de gemeente Aalten direct besloten de speeltuin te sluiten. De speeltuin is afgesloten met linten.