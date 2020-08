Je gegevens achterlaten op het terras: ‘Ze mogen alles weten. Wij zijn op vakantie’

Even later krijgt de bezoeker een bericht met een paar vragen. ,,Natuurlijk moet je melden of je gezond bent, anders mag je hier niet eens gaan zitten. En vervolgens je naam en het telefoonnummer. Werkt perfect! Na een paar weken worden de gegevens automatisch gewist”, aldus Kiki.



De vriendinnen Amber Lenderink (23) en Esther van Asselt (24) zitten op het terras van Grand Café Bij Welling in Duiven. Amber is Duivense, haar vriendin komt uit Doesburg. Ze hebben zojuist de aanmeldingsprocedure doorlopen met een QR-code en een korte vragenlijst via hun mobieltjes. ,,Heel simpel, het werkt goed”, zeggen ze. ,,Op het terras hiernaast moesten we een formuliertje invullen. Dat kan natuurlijk ook.”



De twee jonge vrouwen hebben geen enkele moeite om mee te werken aan het systeem dat het voor de GGD’s eenvoudiger maakt om bron- en contactonderzoek te doen, mocht er zich weer een corona-uitbraak voordoen. ,,Logisch toch, dat we allemaal ons steentje bijdragen? En als je in normale omstandigheden reserveert in een restaurant vragen ze ook je naam en telefoonnummer. Wat is het verschil?”