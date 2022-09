Jelle Kooij is baas over sluizen en bruggen van de Oude IJssel

De in Haarlem geboren Kooij heeft watermanagement gestudeerd aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en is afgestudeerd irrigatiedeskundige. In Frans-Guyana was hij uitvoerder van een nautisch restauratieproject. In buurland Suriname ontmoette hij Ronnie Brunswijk. Bij een potje tafelvoetbal zette die zijn kalasjnikov onverschillig tegen de tafel.