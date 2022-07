Jenny Holtman tovert oude snoepwinkel Doesburg om tot kledingzaak en heeft nu vier winkels in regio

DOESBURG - Jenny Holtman heeft in de Doesburgse Kerkstraat haar vierde winkel geopend. In de voormalig snoepwinkel LekkerszenZo hangt nu dameskleding in de etalage.

Het imperium van Jenny Holtman uit Doesburg groeit. De 52-jarige onderneemster heeft deze maand haar vierde winkel geopend. Ze heeft letterlijk twee deurtjes verderop haar slag geslagen en de voormalig snoepwinkel LekkerszenZo in de Kerkstraat volgehangen met dameskleding. ,,We hadden behoefte aan meer ruimte en hebben die gevonden in dezelfde straat in Doesburg”, zegt ze.

Schoenen en sierraden

Holtman is eigenares van vier dameskledingzaken. Na Jack in the Box in Doesburg, Zevenaar en Zutphen is er nu ook More Jack in the Box in Doesburg. More? ,,Ja meer, want de collectie is flink uitgebreid en in het nieuwe pand verkopen we ook schoenen en sieraden”, zegt de geboren en getogen Doesburgse.

Quote Ik maak lange dagen, want ik doe ook de inkoop. Maar je hoort mij niet klagen. Als ik het werk niet leuk zou vinden, dan zou ik ermee stoppen Jenny Holtman

Bij de Jack in the Box-winkels werken in totaal 8 mensen, Holtman meegerekend. ,,Ik maak lange dagen, want ik doe ook de inkoop. Maar je hoort mij niet klagen. Als ik het werk niet leuk zou vinden, dan zou ik ermee stoppen. Mijn man helpt met de inkoop maar die heeft een eigen baan dus daar blijft het bij. De winkels zijn echt mijn ding.”

Bekend gezicht

Holtman is een bekend gezicht in Hanzestadje Doesburg. Haar ouders runde in de jaren zestig en zeventig het winkeltje van de Geldersche Tram Wegen (GTW)in de Koepoortstraat. Daar kon je onder meer tram- en buskaartjes kopen en er zat ook een koffiehuis bij. ,,Doesburg is en blijft een gezellig stadje, ook al is het de laatste jaren een stuk drukker geworden. Vooral in de zomer kun je op straat de koppen tellen.”

Eind jaren negentig startte Holtman met de verkoop van kinderkleding. Dat was op de weekmarkt in Doesburg. Later opende ze een winkel in het Gildehofje, maar die ruimte werd al snel te klein. De zaken gingen goed en Holtman opende nog een winkel met betaalbare dameskleding en woonaccessoires in de Turfstraat in Zutphen (2016) en aan de Didamseweg in Zevenaar (2019).

Vijfde winkel?

Vier winkels. Daar blijft het voorlopig bij. ,,Nee, ik heb geen plannen voor een vijfde. Ik ben nu erg druk met de nieuwe winkel, die we net hebben ingericht. De voorzetramen met daarop glas-in-lood-toffees boven de entree laten we hangen. Dat is een mooie verwijzing naar de oude snoepwinkel”, aldus Holtman.

Corona

Voor snoepwinkel LekkerszenZo viel eind april van dit jaar het doek. In de coronaperiode was het aantal klanten drastisch afgenomen. Omdat de snoepwinkel volgens de overheid een essentiële winkel was, kreeg eigenaresse Hanneke Hoed geen steun. Omdat het op een gegeven moment echt niet meer ging, besloot ze de stekker eruit te trekken.

Volledig scherm De dameskledingzaak in de Kerkstraat was tot en met april nog een snoepjeswinkel. De glas-in-loodsnoepjes boven de deur herinneren aan vervlogen jaren. © Jan Ruland van den Brink