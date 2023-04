Jonge valk in toren Doesburg legt ei, maar kans op succes klein: ‘Oefenei en volgend jaar voor het echie’

Streep door spoedig besluit Vestersbos, want raad wil meer informatie: ‘Dat wordt op z'n vroegst oktober’

Het merendeel van de Zevenaarse gemeenteraad wil extra informatie over alternatieve locaties voor kinderopvang Zonnekinderen en basisscholen De Wissel en De Tamboerijn, zo werd woensdagavond duidelijk. Een spoedig besluit over de toekomst van Vestersbos in Zevenaar is hiermee van tafel.