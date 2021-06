Jos en Henrietta redden baby uit vijver in Doesburg: ‘Echte helden’

De heldendaad werd op op 20 februari van dit jaar verricht. Jos en Henrietta Alberts wandelden in de buurt van de Doesburgse vijver en hoorden iemand in paniek om hulp roepen. De twee snelden richting het geluid en zagen dat een kinderwagen met baby de vijver in was gerold. Beiden kwamen direct in actie. Na een nacht ter observatie in het ziekenhuis kon de baby weer naar huis.