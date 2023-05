Juwelenmuseum Lalique opent derde locatie in Doesburg na megaverbouwing middeleeuws pand

Derde locatie Lalique in Doesburg opent in 2023: ‘Met juwelenka­mer en ruimte voor slechtzien­den’

DOESBURG - Het Lalique Museum in Doesburg neemt in 2023 De Commanderij in gebruik. In het voormalig riddergebouw uit 1286 komt een juwelenkamer en een ruimte voor met een visuele beperking.