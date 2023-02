Kasteelschip en Trotsmarkt naar Doesburg: Montmartre Markten keren niet terug

DOESBURG - Twee bijzondere toevoegingen aan de toch al rijke evenementenkalender van Doesburg. De Trotsmarkt komt dit jaar viermaal naar het Hanzestadje en in juni meert kasteelschip Vlotbrug aan.

Bezoekers van het enorme kasteelschip, dat 8 juni aanlegt in Doesburg ter hoogte van het stadshotel, wanen zich in de middeleeuwen. De boot, gebouwd in 1924 en omgebouwd tot kasteel, blijft daar tot en met 1 juli liggen.

Eigenaar Len Vries en zijn partner Christel varen sinds 2005 door Europa met de kasteelboot. Zo zijn ze in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk geweest. Op dit moment ligt het gevaarte in Leusden, waar belangstellenden door ridder Lenny en jonkvrouwe Christel worden ontvangen. Om het voor de kinderen extra spannend te maken is tussen de harnassen een speurtocht uitgezet.

De boot is een van de publiekstrekkers van het Doesburgse Hanzefeest dat op 10 juni in Doesburg wordt gehouden. Dit jaar is het feest extra groot vanwege het achthonderdjarig bestaan van het Hanzeverbond, waar Doesburg deel van uitmaakt.

Volledig scherm Ridder Lenny met enkele gasten in zijn kasteelschip Vlotburg. © Paul van Baardwijk

Trotsmarkt

Voor het eerst zijn er in Doesburg vier Trotsmarkten en wel op 10 april (tweede paasdag), 4 juni, 2 juli en 6 augustus. Op de markt in de binnenstad is van alles te koop: van droge worst tot sieraden en alles wat daar tussen zit, aldus organisator Rogier Engels. ,,De intentie is om vaker naar Doesburg te komen, dus ook volgend jaar”, zegt hij.

De Trotsmarkten vervangen de Montmartre Markten op de Doesburgse evenementenkalender. Dierenaar Henk Steinvoort organiseerde jarenlang de Montmartre Markten in het Hanzestadje. Vorig jaar juli overleed hij op 66-jarige leeftijd.

Volledig scherm Trots houdt markten in heel Nederland. Zo ook bij kasteel Groeneveld in Baarn. © Caspar Huurdeman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.