Kerk in Doesburg gaat dicht en wordt herbestemd: ‘Nieuwe eigenaar bepaalt wat er gebeurt’

DOESBURG - Krijgt de RK Martinuskerk in Doesburg een sociaal maatschappelijke functie of komen er woningen? Zeker is dat de kerk dichtgaat, de herbestemming wordt op 5 oktober toegelicht.

Tijdens een informatieavond voor belangstellenden op 5 oktober licht het parochiebestuur de sluiting van de kerk in Doesburg toe. ,,De nieuwe eigenaar bepaalt uiteindelijk wat er met het gebouw gebeurt. De verwachting is dat de kerk een sociaal maatschappelijke functie krijgt of een woonbestemming. Of een combinatie daarvan”, vertelt Fabian van Buuren, bestuurslid van de Parochie Sint Willibrordus.

Dat de RK Martinuskerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg aan de eredienst wordt onttrokken is geen verrassing. Parochie Sint Willibrordus heeft al een aantal kerken gesloten en ook Doesburg stond op de nominatie om dicht te gaan. Het sterk teruglopend aantal kerkgangers is daar de oorzaak van.

Het kerkgebouw in Doesburg is in 1965 ontworpen door architect Hans Koldewey en een voorbeeld van moderne kerkarchitectuur met gebruik van nieuwe materialen als beton. Veel Doesburgers hopen dat het pand behouden blijft en niet wordt afgebroken. Het parochiebestuur verwacht niet dat dat gebeurt, maar kan geen garanties geven.

Babberich en Loil

Kijkend naar wat er met gesloten kerken in de Liemers is gebeurd, is er hoop op behoud van het gebouw. Zo is de voormalig katholieke kerk in Loil in 2021 grondig gerenoveerde en omgebouwd tot multifunctioneel cultureel centrum. De kerk in Babberich wordt verbouwd tot een appartementencomplex met zestien woningen en het altaar wordt een gemeenschappelijke ruimte. Ook het orgel blijft.

Of er veel interesse is voor de kerk in Doesburg? ,,Zo ver zijn we nog niet. Het gaat om een zorgvuldig proces wat wel een jaar kan duren. We zijn net gestart en informeren eerst de kerkgangers”, aldus Van Buuren.

De informatiebijeenkomst op 5 oktober begint om 19.30 uur.