Kleindochter Lalique schenkt juweel aan Lalique Museum Doesburg: ‘Kunnen het bijna niet geloven’

DOESBURG - Het Lalique Museum in Doesburg is een bijzonder collier rijker. Katherine, de kleindochter van René Lalique, schonk het art-decojuweel aan het museum, dat dolblij is. ,,Een heel grote gift.”

Het nieuwe topstuk is vanaf 1 november te bewonderen in het museum aan de Gasthuistraat, zegt Satino Melssen namens het Lalique Museum. ,,Ik heb het samen met onze conservator Benjamin Janssens bij Katherine in Parijs opgehaald. We kunnen het nog steeds bijna niet geloven; het is een heel grote gift”, zegt Melssen.

De juwelen van de Franse juwelen - en glaskunstenaar Lalique (1860-1945) behoren tot de kostbaarste ter wereld. Sommige zijn miljoenen euro’s waard. Het collier dat nu in Doesburg ligt werd in 1931 door René Lalique geschonken aan zijn vrouw ter gelegenheid van hun verhuizing naar Viroflay in 1931. Na de dood van Marie-Jeanne in 1992 kwam het collier in handen van dochter Renée-Georgette en vervolgens in de handen van haar dochter Katherine.

Quote Benjamin onderhoudt hechte banden met verschil­len­de leden van de Lalique familie en in het bijzonder met Katherine. Ik denk dat dat heeft meege­speeld in haar keuze Santino Melssen

Dat Katherine het juweel, in de originele met satijn beklede leren foedraal, nu aan het museum in Doesburg schenkt is bijzonder. Ze had bijvoorbeeld ook voor het Lalique Museum in de Franse Elzas kunnen kiezen. Melssen: ,,Benjamin onderhoudt hechte banden met verschillende leden van de Lalique-familie en in het bijzonder met Katherine. Zij is afstammeling van een lijn binnen de Lalique-familie waar nog niet veel over is gepubliceerd. Onze conservator heeft zich wel in deze lijn verdiept en veel gesprekken met Katherine gevoerd. Ik denk dat dat heeft meegespeeld in haar keuze.”

Een gecommercialiseerde versie van het unieke collier dat nu in Doesburg wordt tentoongesteld, werd sinds 1930 onder de naam ‘Plaquettes Perlées’ vervaardigd. Maar speciaal voor zijn vrouw Marie-Jeanne Anère ontwierp Lalique een versie met een ongebruikelijke kobaltblauwe kleur email. Melssen: ,,Dit collier is nog nooit te zien geweest voor publiek.”

Uitbreiding

Katherine komt binnenkort naar Doesburg om het Lalique Museum te bezoeken. Melssen kijkt daar naar uit. ,,Dat zij ons museum opnieuw wil bezoeken, is voor ons een teken dat wij goed bezig zijn.”

Het Lalique Museum is nu gevestigd op twee locaties in Doesburg. De hoofdlocatie is Gasthuisstraat 1, de dependance is gevestigd op nummer 8. In het voorjaar van 2023 opent een uitbreiding aan de Kerkstraat: De Commanderij. Momenteel wordt de voormalige traptoren geschikt gemaakt voor gebruik en de toekomstige liftschacht opgebouwd ,,De restauratie is in volle gang. Op korte termijn start de sloop van de voormalige kegelbaan, zodat de nieuwbouw - de corridor en het entreegebouw - gerealiseerd kan worden”, aldus Melssen.

Met de uitbreiding aan de Kerkstraat hoopt het museum te kunnen groeien naar circa 120.000 bezoekers per jaar.

Volledig scherm Het aan het Lalique Museum geschonken juweel. © Lalique Doesburg