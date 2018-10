Kroegbazen vaker afgerekend op privégedrag: ‘Rijden met verkeerd kenteken kan al meetellen’

Dat artikel werd tot 2010 nauwelijks gebruikt. Sindsdien is het echter razendsnel in opkomst. ,,Tot die tijd werd het in tien jaar misschien honderd keer gebruikt. Sindsdien gaat het om 100 tot 150 keer per jaar”, becijfert Jan Brouwer, hoogleraar Samenleving en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.



Ook bij de Raad van State, de hoogste rechter van het land, is een toename van het aantal geschillen over ‘slecht levensgedrag’ te zien. Tussen 1990 en 2008 dienden er dertien zaken. Alleen al in 2018 kwam het tot dusver al tot tien zaken. Dezelfde trend is zichtbaar bij de lagere rechtbanken. In de meeste gevallen krijgen de burgemeesters hun zin en moet de horecazaak dicht.