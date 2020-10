Kudde met tientallen schapen wandelt door Doesburg

update Mondkapje verplicht bij bezoek aan Gasthuis­kerk Doesburg en Mattelier in Groenlo

5 oktober DOESBURG/ GROENLO - Het dragen van een mondkapje is verplicht bij een bezoek aan de Gasthuiskerk in Doesburg en de publieke ruimtes van sociaal cultureel centrum de Mattelier in Groenlo. De Doesburgse kerk en het Groenlose centrum is voor zover bekend de eerste evenementen- en theaterlocaties in deze regio met een mondkapjesplicht.