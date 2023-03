Laatste kerkdiensten in Giesbeek en Spijk; vier andere kerken in loop van dit jaar ‘dicht’

De Sint Martinuskerk in Giesbeek en de Gerardus Majellakerk in Spijk zijn toe aan hun laatste eucharistieviering. Over twee weken verliezen de kerken na deze plechtigheid hun oorspronkelijke functie. Het altaar wordt dan ontkleed en pastoor Thanh Ta draagt het zogenoemde allerheiligste de kerk uit.

Met Spijk en Giesbeek sluiten de zevende en achtste kerk van de in totaal twaalf kerken die binnen de parochie Sint Willibrordus geen toekomst meer hebben. Ook de Duivense Remigiuskerk, de Doesburgse Martinuskerk, de Lobithse Heilige Maria Onbevlekt Ontvangen en de Groessense Heilige Andreaskerk gaan nog sluiten.

Wanneer, dat is nog niet helemaal duidelijk. ,,Maar dat zal in de loop van dit jaar zijn”, verduidelijkt Ruud Huisman van de Sint Willibrordusparochie. De Andreaskerk in Zevenaar blijft open als het eucharistisch centrum van de parochie.

Laatste dienst met muziek en bijzonder einde

Zaterdag 18 maart om 19.00 uur zijn de parochianen welkom in de Sint Martinuskerk in Giesbeek bij de plechtigheid van de onttrekking aan de eredienst. Fanfareorkest Sint Gregorius en het Caeciliakoor uit Giesbeek zorgen dan voor een muzikale noot.

Een dag later, om 13.00 uur, is het de beurt aan de Gerardus Majellakerk in Spijk. De lokale vendeliers van Eendracht Maakt Macht en het Caeciliakoor in Babberich luisteren deze bijzondere viering op met onder meer muziek. Net als in Giesbeek draagt pastoor Thanh Ta aan het eind het zogenoemde allerheiligste de kerk uit.

Hoe nu verder?

In de kerk in Giesbeek komen waarschijnlijk appartementen, bevestigt Huisman nog eens. Wat er in Spijk gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. ,,Dat ligt nog heel erg open.” Hetzelfde geldt eigenlijk voor de kerk in Groessen. Een lokale stichting en de parochie zijn in gesprek over een overname van de kerk, maar witte rook is er nog niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.