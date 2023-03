Laatste Matthäus Passion in Doesburg: organiserende stichting stopt er na 52 jaar en ruim zevenhonderd concerten mee

Jongen in Zevenaar opgewacht en aangereden: ‘Hij trok een zwart mes van 50 centimeter lang’

Vermomd stonden twee jongemannen met hun scooter een andere jongen vroeg in de ochtend op te wachten bij een school in Zevenaar. Zo gauw ze hem zagen, stapte de bijrijder af, pakte een groot mes en ging hem achterna. De jongen wist weg te rennen, maar werd even later van achteren aangereden door de scooterrijder.