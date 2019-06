Lachen en huilen tijdens wandeling tegen kanker in Doesburg

Arm in arm met haar moeder passeerde een hevig geëmotioneerde Maureen Delsink in 2017 de eindstreep van de estafettewandeltocht SamenLoop voor Hoop in Doetinchem.



Het evenement maakte zo’n indruk dat ze volgend jaar in juni zelf een SamenLoop voor Hoop gaat organiseren in Doesburg. ,,In haar laatste weken vertelde ze nog dat Doesburg haar plekje was. Ze vond het zo’n mooie stad met leuke mensen. Ze voelde zich hier echt thuis. Het is een mooie gedachte om op die plek iets te doen tegen kanker.”