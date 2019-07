‘Lezende vrouw’ uit Doesburg komt in het Rijksmuseum te hangen

En het is niet eens haar beste werk, vindt ze zelf. Wel het meest eisende. Dat haar schilderij komt te hangen in het Rijksmuseum, ,,in het Rijks!”, ziet ze dan ook meer als een beloning voor hard werken dan dat ze een hoofdprijs heeft gewonnen.



Maar ze kan haar geluk niet op. ,,Super. Dit is toch wel heel bijzonder. Ik heb er vanaf begin dit jaar ook zo hard aan gewerkt. Het was wat je noemt een worstelstuk. Ik had het ook bijna niet ingezonden omdat ik niet tevreden was. Ik legde de lat erg oog en had lange tijd een kritisch vervelend en erg streng stemmetje in mij hoofd: het was nooit goed genoeg. Dat was lastig. Dus ja, in die zin heb ik het wel verdiend.”