Man die Doesburgse vrouw stalkte, krijgt 80 uur werkstraf

Onderne­mers in Doesburg pleiten voor een ijsbaan in de binnenstad

8 maart DOESBURG - Wat heeft de binnenstad in Doesburg nog meer nodig? Een vrijmarkt, een wekelijkse antiekmarkt in de zomer, evenementen rond de haven én meer evenementen in de winter. Om dat laatste te realiseren volgt een onderzoek dat moet uitwijzen of een ijsbaan in de binnenstad haalbaar is.