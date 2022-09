Mark Mol gaat toch niét door als eenmansfractie in Doesburg: Els Meester opvolger bij PvdA/GroenLinks

Mol was niet tevreden over zijn rol binnen de fractie. Hij wilde meer activistische politiek voeren en verder gaan als eenmansfractie. Maar daar ziet hij nu toch van af. Meester is donderdag beëdigd, ze was fractie-assistent van PvdA/GroenLinks in het Hanzestadje.



Meester is een bekend gezicht in Doesburg. Als bestuurslid van verschillende verenigingen maakt zij zich sterk voor gelijke kansen. Als vrijwilliger bezorgt ze kinderen een mooie vakantieweek tijdens het jaarlijkse huttendorp en is coördinator voor de gebruikers van ontmoetingscentrum Grotenhuys.