Meer bezwaren in Doesburg; gemeente belt nu met klagende inwoner om begrip te kweken

Niet tevreden over een geplande bomenkap in de straat? Boos over een verleende bouwvergunning? In Doesburg hebben afgelopen jaar 33 inwoners aangeklopt om een besluit van het college aan te vechten bij de commissie bezwaarschriften. Een forse stijging: in 2020 was dat nog 26 keer het geval.



Sinds 2020 heeft Doesburg een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Die hoort bezwaarmakers en brengt advies uit aan het college of de burgemeester over de beslissing op bezwaar.

Bellen met bezwaarmakers

Voor de lichte stijging in klachten in 2021 ten opzichte van 2020 is geen verklaring, geeft het college van Doesburg aan. Het aantal bezwaarschriften fluctueert jaarlijks, is de uitleg. De commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente wél eerst te bellen met de bezwaarmakers voordat de brief met het besluit bij hen op de mat valt. Dat zorgt vaak voor meer begrip.

Quote Het kan voorkomen dat de ambtenaar denkt: ‘Dit is een verkeerd besluit van het college, dat draaien we terug’. Het komt ook voor dat het goed wordt uitgelegd en iemand zegt: ‘ik vind het niet leuk maar snap het’. Loes van der Meijs, Burgemeester

Burgemeester Loes van der Meijs zegt dat ambtenaren al contact opnemen met bezwaarmakers. ,,Om te horen wat er precies aan de hand is. Dat gebeurt met elk bezwaar dat bij ons binnenkomt. Het kan voorkomen dat de ambtenaar denkt: ‘Dit is een verkeerd besluit van het college, dat draaien we terug’. Het komt ook voor dat het goed wordt uitgelegd en iemand zegt: ‘Ik vind het niet leuk maar snap het en trek mijn bezwaar in’. Óf het bezwaar blijft staan”, zegt ze.

Van de 41 klachten die in 2021 in Doesburg zijn afgehandeld (een aantal werd eind 2020 al ingediend) zijn er zeven gegrond verklaard. Nog eens zeven klachten werden uiteindelijk ingetrokken.

In sommige gevallen wordt er gekozen voor een mediator. Die wordt betaald door de gemeente. Volgens Van der Meijs betekent dat niet automatisch dat de gemeente dan duurder uit is. ,,Mediation kan op termijn voorkomen dat de gemeente kosten moet maken of dure procedures moet starten.”