Mega overname: transporttak van Doesburgs transportbedrijf Rotra verkocht

Daarmee is sprake van een mega overname in transportland. Kuehne + Nagel is een Zwitsers bedrijf en een van de grootste transportbedrijven ter wereld, met een omzet van vele miljarden.

‘Toekomst veilig’

Rotra meldt dat gekozen is voor verkoop, om de toekomst van de divisies wegtransport en logistiek veilig te stellen. Koninklijke Rotra zal zich voortaan helemaal richten op de uitbouw van zee- en luchtexpeditie en vervoer via binnenvaart.

‘Alle medewerkers blijven in dienst’

Of en welke gevolgen de overname heeft voor de pakweg duizend medewerkers van het Doesburgse bedrijf, is niet duidelijk. De logistieke takken die Rotra afstoot, bestonden 110 jaar onder de vleugels van het bedrijf.

Directeur Machiel Roelofsen zegt dat het toch tijd werd actie te ondernemen: ,,We zien al enige tijd ontwikkelingen in de markt die vragen om een doortastend antwoord. Het wordt op termijn lastiger om een goed dekkend Europees wegtransport partnernetwerk in stand te houden. Partners vallen weg door overname of gebrek aan opvolging. Daarom is het goed om nu de krachten te bundelen.’’

Volgens een woordvoerder van het bedrijf worden de huidige activiteiten voortgezet op alle bestaande locaties. ,,Alle medewerkers blijven in dienst. Er is geen sprake van verlies van van arbeidsplaatsen bij de vestigingen van Rotra in Doesburg, Nieuw Amsterdam en Kampenhout in België. Alle mensen behouden hun geldende arbeidsvoorwaarden.”

Sterker in Nederland en België