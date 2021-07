Megakunstwerk in Oss is klaar, gemaakt door Doesburgse kunstenares: ‘Aan het eind van de week was ik steevast kapot’

Al varend dromen over (on)mogelijkheden van de Oude IJssel; strandjes, mangrove­bos­sen en dijkwonin­gen

14 mei Dromen over een nieuwe toekomst voor de Oude IJssel. Met strandjes, nieuwe natuur, extra jachthavens en wie weet zelfs te bevaren tot in Duitsland. Gemeenten en waterschap Rijn en IJssel hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Heemraad Berend Jan Bussink van het waterschap Rijn en IJssel en wethouder Ben Hiddinga van Oude IJsselstreek vertellen over de (on)mogelijkheden, al varend over de Oude IJssel.