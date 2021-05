Miljoenen voor vieze vijvers Doesburg: kan er straks gezwommen worden?

Beinum is de grootste wijk van Doesburg en is aangelegd in de jaren 70. De vijvers tussen de woningen zijn uniek, zo geeft waterschap Rijn en IJssel aan. Het gaat om zogenoemde folievijvers, die met elkaar in verbinding staan via duikers. Voor vijf vijvers geldt dat het folie meer dan veertig jaar oud is en aan vervanging toe is. Daarnaast is er veel bagger in de vijvers aanwezig en is de beschoeiing in zeer slechte staat, aldus het waterschap.