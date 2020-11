Mobiele bandieten opgepakt die opereerden vanuit vakantiehuis in Doesburg

DOESBURG/ DRONTEN - Twee mannen uit Wit-Rusland zijn vrijdag opgepakt in Dronten nadat zij betrapt werden op het stelen van verzorgingsproducten uit een supermarkt. De mannen van 39 en 40 jaar oud opereerden vanuit een vakantiehuis in Doesburg, zo meldt de politie maandag.

Bij doorzoeking van die vakantiewoning vonden agenten een geprepareerde tas met daarin nieuwe en nog ongeopende producten, waarvan vermoedt wordt dat die ook gestolen zijn. Het betreffende vakantiehuis in Doesburg zou vaker gebruikt worden als uitvalsbasis door rondtrekkende leden van mobiele bendes, waartoe de twee mannen ook behoren, aldus de politie.

De gearresteerde Wit-Russen stonden ingeschreven bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel maar verbleven daar al een tijdje niet meer. De politie denkt dat ze puur naar Nederland zijn gekomen voor strooptochten in winkels, waar ze spullen stelen om deze later te verkopen.

Auto gelinkt aan mobiel banditisme

In Dronten ging het om verzorgingsproducten met een waarde van 285 euro. De politie vond de spullen bij het duo nadat ze uit de supermarkt waren gekomen en werden gecontroleerd. Dit nadat agenten de auto met daarin de twee hadden zien rijden en die wagen konden linken aan mobiel banditisme.



Zowel de gestolen spullen als de auto van de mannen zijn in beslag genomen. De 40-jarige man was daarnaast in het bezit van een vervalst rijbewijs.

Uitgezet naar thuisland

De Wit-Russen zitten vast in afwachting van een snelrechtproces. Omdat beiden momenteel geen rechtmatige verblijfsstatus in Nederland hebben, gaan ze na die zaak in vreemdelingenbewaring, om daarna uitgezet te worden naar hun thuisland.

De politie zet sterk in op het opsporen en voorkomen van mobiel banditisme, een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit waarbij rondtrekkende bendes in wisselende samenstelling delicten plegen als babbeltrucs, zakkenrollerij, inbraken en diefstallen.



De leden van deze bendes verblijven meestal in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hun opdrachtgever zit volgens de politie doorgaans in het buitenland.