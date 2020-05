‘Moeraskoeien’ uit Doesburg maken het goed: ‘Ik hoop dat ze ervan hebben geleerd’

UPDATE Geen sprake van misdrijf bij in tuin aangetrof­fen overleden persoon in Doesburg

22 mei DOESBURG - In de tuin van een woning aan de Boekholtstraat in Doesburg is donderdag een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van overlijden. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.