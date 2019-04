MS Vereniging: stamcelbehandeling voor MS-patiënt óók in Nederland

Histori­sche Kolibri legt Joodse geschiede­nis vast: ,,Hopelijk kan de camera hierna terug naar haar familie’’

30 maart DOESBURG - De Kolibri, een klein fototoestel dat ooit in het bezit was van de Joodse ‘Franzi’, is aan het eind van zijn leven. De camera moet nog even dienst doen tot zijn laatste taak, het fotograferen van alle Joodse begraafplaatsen in de Achterhoek, erop zit.