N317 en brug bij Doesburg dicht wegens werk aan asfalt

'Afspraken nodig om sloop kerken te voorkomen'

27 september DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Erfgoedvereniging Heemschut wil dat gemeenten en parochies afspraken maken over de toekomst van tientallen kerkgebouwen in Liemers en Achterhoek. De vrees is dat het niet mogelijk is een alternatieve bestemming te bedenken als veel gebouwen tegelijk leeg komen. In dat geval zouden kerken gesloopt moeten worden.