New York Pizza wil vestiging openen in Doesburg en zoekt daarvoor een ondernemer

De beoogde locatie voor New York Pizza in de binnenstad van Doesburg is Meipoorstraat 60, tegenover de kruising met de Bergstraat. In het pand was vorige eeuw een slagerij gevestigd en in 1996 volgde een verbouwing tot restaurant.



New York Pizza heeft al circa 250 vestigingen in Nederland, waaronder in Duiven, Zevenaar en Doetinchem. In Doesburg is nog geen grote fastfoodketen gevestigd, maar New York Pizza ziet kansen. ‘De stad heeft een centrumfunctie voor omliggende dorpen en in Doesburg zijn meerdere evenementen, campings en vakantieparken die toeristen naar de stad trekken’, staat in een advertentie op de site van New York Pizza.