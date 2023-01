Niet 34 maar 45 Oekraïners in oude school in Doesburg: ‘Fijn aangezien de nood die hoog is’

Wethouder Birgit van Veldhuizen is content met de extra plekken. ,,Gegeven de nood die er is hebben we het aantal tijdelijke bewoners van de school kunnen oprekken tot 45. Dat is heel mooi want vanuit de regio wordt gemeenten gevraagd voor zoveel mogelijk opvangplekken te zorgen.”



Wanneer de Oekraïners exact komen is nog niet bekend maar de verbouwing is gereed, zo laat een gemeentewoordvoerder weten.



In de oude basisschool aan de Begoniastraat is de afgelopen weken hard gewerkt om de komst van de vluchtelingen mogelijk te maken. Er zijn onder andere douches geplaatst en de ruimten hebben nieuwe plafonds en aansluitingen voor wasmachines en keukens gekregen.