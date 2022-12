Nieuwe inrichting Koppelweg: gemeente Doesburg vraagt inwoners naar ideeën en wensen

Oud-wethouder en bevlogen Lo Cohen overleden; voormalig burgemees­ter schrijft In Memoriam

De markante Doesburger Lo Cohen is dinsdag overleden. Hij speelde jarenlang een prominente rol in de provinciale en gemeentelijke politiek en was zeer actief in het maatschappelijke leven. Oud-burgemeester Hermen Overweg schreef de volgende In Memoriam.

13 oktober