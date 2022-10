Nieuwe methode in strijd tegen groen monster; Doesburg elektrocuteert Japanse duizendknoop

DOESBURG - De Japanse duizendknoop wordt in Doesburg onder stroom gezet. Het is een nieuwe methode om ‘het groene monster’ te bestrijden, maar uitroeien lukt nog niet.

Het sist en rookt. De gemeente Doesburg heeft een nieuwe methode om de Japanse duizendknoop te bestrijden: elektrocutie. Met een lange ijzeren staaf worden de planten één voor één aangeraakt en krijgen ze stroomstoten van circa 4.000 volt. Na een aantal behandelingen zouden ook de wortels moeten afsterven.

De Japanse duizendknoop vormt een bedreiging voor funderingen, wegverhardingen, gebouwen en de biodiversiteit. De exoot verspreidt zich snel en verdringt planten die in Nederland thuishoren. In Doesburg zit de plant op tal van plekken, vooral ter hoogte van het nieuwe appartementencomplex aan de Rooseveltsingel. ,,Er is hard aan gewerkt, maar de plant is ook hardnekkig”, zegt CDA-raadslid Wim Robbertsen.

Robbertsen trok in 2019 al aan de bel; hij maakte zich zorgen over de enorme hoeveelheid duizendknoop in het Hanzestadje. De gemeente besloot daarop de oorlog te verklaren aan de metershoge planten, maar uitgeroeid is de exoot nog lang niet. ,,Het goed op de hoogte zijn van de bestrijdingsmogelijkheden helpt wellicht ook om de meest effectieve en financieel minst belastende variant te kiezen. Een belangrijke vraag voor 2023”, aldus Robbertsen.

In 2023 verwacht de gemeente Doesburg circa 50.000 euro nodig te hebben voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Op diverse plekken wordt de bodem met een plantaardige product verrijkt en afgedicht. Daardoor breken de wortels af. Op plekken waar dat niet goed kan wordt stroom gebruikt, zoals rond het talud aan de Rooseveltsingel. ,,De Japanse Duizendknoop zit daar onder bomen en in en om de vleermuiskelder. Deze obstakels zijn te groot om een goede bestrijding in het wortelpakket uit te voeren”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Duizendknoopbrigade

Doesburg riep een jaar geleden inwoners op zich te melden voor een zogenoemde duizendknoopbrigade. Er hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld, maar die zijn nog niet in actie gekomen. ,,Op dit moment is er in Doesburg geen geschikte locatie voor handmatig beheer. Een te grote en diepgewortelde haard is geen doen om met de hand aan te pakken. Maar we zien zeker potentie in de duizendknoopbrigade”, aldus de gemeentewoordvoerster.

Elders in het land wordt de Japanse duizendknoop ook al bestreden door middel van bevriezing. In Doesburg is daar nog niet voor gekozen. Wellicht dat dat in de toekomst verandert. ,,In dat geval zou je een nieuwe afweging in kosten moeten maken voor de verschillende methodes”, meldt de gemeentewoordvoerster.