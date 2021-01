Noodopvang is ook echt noodzaak voor dit gezin: ‘Al geeft het de kinderen onrust’

Op tientallen plekken knallen met carbid: aanscher­ping coronamaat­re­ge­len zorgt voor inperking

23 december ZEVENAAR/DOETINCHEM - Laat de melkbussen in de schuur staan en sla het carbidschieten een jaartje over. Ondanks die dringende oproep wordt er toch op meer dan 300 plekken in de Achterhoek en tientallen locaties in de Liemers geknald op oudjaarsdag, blijkt uit het aantal meldingen over carbidschieten.