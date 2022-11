Omrijden vanwege werk aan elektriciteitsstation in Doesburg bijna verleden tijd: ‘Voor kerst klaar’

‘Stoere jongen’ gooit steen door raam restaurant in Doesburg: eigenaar denkt aan uitdagende ‘challenge’

Een brutale vernieling in Doesburg. Een knul gooit een raam in van café De Waag in Doesburg. De eigenaar geeft de dader, die op beeld staat, tot zaterdag de tijd zich te melden. Hij vermoedt dat de jongens bezig waren met een ‘challenge’.

28 september