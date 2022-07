Onvrede over vuurwerkshow in Doesburg

DOESBURG - Vuurwerk in Doesburg en dat zelfs twee keer in juni. Hoe kan dat? Burgemeester Loes van der Meijs zocht het uit: voor de eerste show was een vergunning, de tweede ‘was iets illegaals’.

D66-raadslid en binnenstadbewoner Henk Westra hoorde op 17 juni harde knallen uit de richting van de Turfhaven. Een dag later was het opnieuw raak. Reden voor hem om aan de bel te trekken. ,,Wij werden om 23.00 uur opgeschrikt door een luide vuurwerkshow van een kwartier en de zaterdag erop was het weer raak. Wij leren onze kinderen: laat jouw lol niet de last van een ander zijn.”

Quote De gemeente verleent de vergunning trouwens niet, dat gebeurt op provinci­aal niveau. Wij als gemeente moeten wel een verklaring van geen bezwaar afgeven Loes van der Meijs

Burgemeester Loes van der Meijs legde uit dat het mogelijk is voor een vuurwerkshow een vergunning aan te vragen. En dat was voor 17 juni ook gebeurd. ,,De gemeente verleent de vergunning trouwens niet, dat gebeurt op provinciaal niveau. Wij als gemeente moeten wel een verklaring van geen bezwaar afgeven. De brandweer controleert of de show wordt gegeven door een gecertificeerd bedrijf.”

Vuurwerk in de zomer is niet nieuw in Doesburg. De kermis in de binnenstad eindigde tot voor kort ook met vuurwerk. Van der Meijs: ,,Als de raad niet wil dat dat meer gebeurt, dan moet de APV worden aangepast.”

Wie voor de tweede serie knallen in juni in Doesburg verantwoordelijk is, weet Van der Meijs niet. ,,Ik denk dat dan iets illegaals was”, geeft van der Meijs aan. ,,Ik raad mensen aan de politie te bellen. Zij krijgt door of er een vergunning is verleend of dat er opgetreden moet worden als dat niet het geval is.”