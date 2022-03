Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum Doesburg na heropening gedeeltelijk toegankelijk

Liefhebbers van oude treintjes, bussen en speelgoed moeten nog even geduld hebben. In het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in het Doesburgse Gildehofje wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe inrichting.



Het museum is volledig van Doetinchem naar Doesburg verhuisd. In de Hanzestad was al een dependance, maar die wordt flink uitgebreid.

Dickens-stadje

In Doesburg heeft het museum de ruimte waar tot voor kort de azijnmakerij van de Doesburgsche Mosterdfabriek zat in gebruik genomen. Daar wordt een compleet stadje opgebouwd in Dickens-sfeer.



,,We zijn daar nog flink aan het bouwen. Een deel van het stadje is na de heropening toegankelijk. Omdat we nog niet alles kunnen laten zien gaan we open tegen een gereduceerd tarief”, vertelt vrijwilliger René de Bruin namens het museum.

Opening

De opening staat gepland op dinsdag 19 april. Deze week worden alle spullen in Doetinchem ingepakt en verhuisd naar Doesburg. Daarna worden de vitrines ingericht.



Het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum ontstond in 1989 als Openbaar Vervoer Museum (OVM) in Den Haag. Nadat het was verhuisd naar Borculo belandde het in 2006 in Doetinchem. Het heeft onder meer uitgebreide collecties op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. Een van de pronkstukken is de oude seinvlag van de Doesburgse tramconducteur. In 1957 verdween de tram uit het Hanzestadje.

Volledig scherm Een vitrine in het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum in Doesburg. © Jan Ruland van den Brink