‘Operatie Mus’ geslaagd: brandweer redt moedermus die dreigt te sterven door visdraad uit eigen nest

Een buurtbewoonster ontfermde zich over de mus en verwijderde de laatste resten van het visgaren rondom haar pootje. De vogel bleek ongedeerd en koos - eenmaal bevrijd van het plastictouw - weer de vrijheid.



,,Het motto van de brandweer is: het redden van mens en dier’’, verklaart Nick ten Dolle van de Doesburgse brandweer de inzet. ,,We hebben zoveel mogelijk draad uit het nest verwijderd, om herhaling te voorkomen”, aldus de brandweerpostcommandant. ,,Dieren redden geeft voldoening.” Vaak is het improviseren, zoals laatst bij het bevrijden van een kat uit een spouwmuur, legt hij uit. ,,Voor de zwaardere gevallen komen speciale ‘vee-red- teams.’’.



Het Doesburgse team van 21 vrijwillige brandweermannen redt gemiddeld 15 dieren per jaar in deze regio. ,,Deze actie aan de Smitsweide was ook een mooie oefening voor mensen in opleiding”, aldus Nick ten Dolle. Jaarlijks komt de Doesburgse brandweer circa 100 keer in actie.