Ouders van basisschoolleerlingen in Doesburg reageren geschokt: ‘Drugs op die leeftijd? Schandalig!’

Drugsge­bruik in Doesburg begint al op de basis­school

9 april DOESBURG - Het gebruik van drugs begint in Doesburg al op zeer jonge leeftijd. Kinderen in de laatste groepen van de basisschool zijn al aan het experimenteren met drugs, geven jongeren in het Hanzestadje aan in een onderzoek. ‘Nee’ zeggen tegen drugs is bovendien lastig door de forse groepsdruk.