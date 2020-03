Overall en extra spatbril: extra bescherming voor personeel op ambulance om corona

Derde ei voor slechtval­ken Doesburg: ‘Uitvliegen altijd spektakel’

18 maart DOESBURG - De lente is in aantocht en de slechtvalken in de top van de Martinitoren in Doesburg hebben het gezellig. Drie eieren zijn al gelegd, zien Doesburgers en andere belangstellenden via de webcam die in 2014 in het nest is geplaatst.