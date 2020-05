Overleden persoon aangetroffen in tuin in Doesburg, politie doet onderzoek

column diana van houten Andere klanten leken geen flauw idee te hebben, hoe ver 1,5 meter precies is

19 mei Al voordat het in Nederland officieel geregeld was, zat ik vanwege het - toen nog dreigende- coronavirus al in een zelfgekozen gedeeltelijke lockdown. Met twee personen uit een risicogroep in huis, leek het mij wel zo veilig om al in een vroeg stadium winkelbezoek zoveel mogelijk te beperken, en andere drukke plekken als het open vervoer, markten, maar ook de wekelijkse cursus buiten de deur te mijden.