Papier scheppen in Doesburg naast de Indische rijsttafel op lijst Immaterieel Erfgoed Nederland: ‘Mooie erkenning’

DOESBURG - Met de hand geschept papier uit Doesburg is toegevoegd aan de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland en staat daarmee nu onder meer naast de Indische Rijsttafel. Papierschepper Ewald Weijers is trots: ,,Mooie erkenning voor wat ik doe.”

Doesburg is vooral bekend van de Doesburgsche mosterd, maar als het aan Weijers ligt komt daar Doesburgs papier bij.



Weijers opende zijn papiermakerij aan de Ooipoortstraat in 2020, hij maakt er papier van lompen, vlas en hennep. ,,Het is een prachtig ambacht dat doorgegeven moet worden aan de volgende generaties.”

Papier scheppen in Doesburg is aan de lijst toegevoegd omdat in het Hanzestadje nog op ambachtelijke wijze papier wordt geschept. De Doesburgse papierschepperij ‘is bezig met de borging van immaterieel erfgoed en werkt aan de zichtbaarheid ervan’, aldus het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.



Er zijn al meer dan 200 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder bijvoorbeeld ook de bloemencorso’s in de Achterhoek.

Recent zijn ook onder andere de Indische rijsttafeltraditie en de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht aan de lijst toegevoegd.

Kijken op woensdag, donderdag en vrijdag

In de Doesburgse papierschepperij, gevestigd in een pand in de binnenstad waar tientallen kunstenaars uit Doesburg en omgeving werken en exposeren, staat een maalbak en er hangt een 130 jaar oude balk, waaraan het handgeschepte papier kan drogen.



Op woensdag, donderdag en vrijdag kunnen belangstellenden tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje nemen. De Doesburgse papierschepperij is ook te bezichtigen tijdens de Culturele Zondagen in Doesburg.

Mooi effect

Weijers is momenteel aan het experimenteren: hij wil natuurlijke kleurstoffen uit planten trekken om daarmee gekleurd papier te maken. Ook gebruikt hij regelmatig rietpluimen uit de stadsgracht. Dat geeft een mooi effect.



Het Doesburgs papier is te koop in het Kunstlab. Een velletje handgeschept papier op A4-formaat kost circa 1,50 euro.