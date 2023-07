Pittige bui met hagel en onweer in Doesburg vandaag

Serieuze gewelds­golf teistert Elderveld, is de wijk in verval? ‘De politie zie je nauwelijks meer op straat’

Vechtpartijen, woningovervallen, explosies: de Arnhemse wijk Elderveld werd de afgelopen tijd opgeschrikt door een reeks aan serieuze incidenten. Is de typische jaren-zeventig-wijk in Arnhem-Zuid, ooit het beloofde land voor jonge gezinnen, in verval?