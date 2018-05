Plan uitbreiding Rotra en Ubbink in Doesburg blijkt te duur

Het wel­les-nie­tes-spel in zorgcom­plex De Pelgromhof

26 mei ZEVENAAR - De zorg in De Pelgromhof is onder de maat, constateert de Inspectie voor de gezondheidszorg. De verhuurder en zorgverleners gaan rollebollend over straat. Het lukt partijen niet om goede afspraken te maken over de zorg. Met als gevolg dat zeven hulpbehoevende ouderen gedwongen moeten verhuizen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?