Plusbus Doesburg kan blijven rijden na forse subsidie: brengt kwetsbare inwoners van deur tot deur

De Plusbus vervoert mensen die slecht ter been of krap bij kas zijn voor bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper, zwembad, familie of huisarts. Voor een paar euro worden ze van deur tot deur gebracht in het Hanzestadje en omgeving. De bus rijdt in een straal van 15 kilometer om Doesburg.

Voor 5 euro naar Doetinchem

De prijzen zijn dit jaar wel iets verhoogd. Sinds 2022 is de ritbijdrage voor een reiziger voor een rit in Doesburg 1,50 euro in plaats van 1 euro in 2021. De ritbijdrage naar Doetinchem is sinds dit jaar 5 euro in plaats van 3 euro in 2021.

Tijdens de coronabeperkingen is het aantal uitgevoerde ritten van de Plusbus fors gedaald. Op dit moment neemt het aantal echter snel weer toe. De verwachting is dat in 2023 ongeveer 12.000 ritten worden uitgevoerd. Dit komt overeen met de jaren voorafgaand aan de coronaperiode.

Eropuit gaan

De Plusbus in Doesburg is 31 jaar geleden ontstaan uit een initiatief van de Ouderenraad en de Gehandicaptenraad in de Hanzestad. Zij constateerden dat kwetsbare ouderen vaak thuisbleven. Dit omdat reizen voor hen te duur werd of te veel gedoe opleverde. De gemeente Doesburg is erg blij met het initiatief, al is de jaarlijkse subsidie in 2022 wel met ruim 5000 euro verlaagd.

Een rit dient minimaal twee werkdagen van tevoren aangevraagd te worden. Dit kan telefonisch (06-41917757) op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur of via de site plusbusdoesburg.nl.

