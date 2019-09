Politie ramt deur open van vrouw die 112 ‘stalkt’ vanuit Doesburgse woning

Foutenre­gen in Doesburg: ‘Wethouder had tekorten eerder moeten melden’

16 september DOESBURG - Verkeerde keuzes, te laat aan de bel trekken en oplopende tekorten. Burgemeester en wethouders van Doesburg geven toe dat er de afgelopen jaren veel fout is gegaan en dat het ontslag van verantwoordelijk wethouder Ellen Mulder in mei onvermijdelijk was.