Politie zoekt jongeman na overval op snackbar in Doesburg

Doesburgse piraat zendt weer uit: ‘De verzoeknum­mers stromen binnen’

21 februari DOESBURG - Ditmaal geen uitzending vanuit het topje van de kerk in Doesburg, maar via een mast in het buitengebied van Doesburg. Piraat De Mosterdboer is weer te beluisteren op 97.0 FM. ,,We zijn weer in de lucht, ja ja.”