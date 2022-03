Postzegelclub uit Doesburg telt nog maar 22 leden, maar geeft niet op: ‘Online verzamelen heeft de toekomst’

Duikvlucht bezoekers­cij­fers Doesburgs zwembad: van 62.081 naar 39.448 bezoekers in 2020

DOESBURG - Zwembad Den Helder in Doesburg had het zwaar in het eerste coronajaar. In 2020 daalde het aantal bezoekers van 62.081 naar 39.448. Het laagste aantal in jaren.

23 januari