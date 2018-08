Presentator Radio 4 in zijn onderbroek de IJssel in om schip te redden

'Zo'n huis is een stukje van je leven'

11 augustus DOESBURG - In de Bloemenbuurt in de Doesburgse wijk Ooi wijken 95 huizen voor nieuwbouw. De bewoners kunnen kiezen: verhuizen naar elders of straks terug keren in de nieuwbouw. Bijna 60 procent van de huidige bewoners keert terug. ,,We hebben het hier altijd erg fijn gehad’’, zegt bewoonster Elly Jansen.