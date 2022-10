Problemen binnenscheepvaart lijken voorbij, maar laagwater kostte transportbedrijven tonnen

Monumenten­dag in de Liemers; informa­tief en veelzijdig

DOESBURG/ZEVENAAR - Veelzijdig, zo kan de Open Monumentendag in de Liemers dit jaar wel genoemd worden. Van fietstochten en excursies tot informatie over het verduurzamen van monumenten. Wat opvalt is de afwezigheid van Duiven en Westervoort in het rijtje evenementen.

9 september