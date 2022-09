Regen beetje spelbreker bij Open Monumentendag in Doesburg; zoeken naar oplossingen voor hoge energierekening

Update Scheep­vaart op Oude IJssel verder beperkt; sluis bij Doesburg nog maar één keer per dag open

DOESBURG - Schepen en bootjes op de Oude IJssel kunnen nog maar één keer per dag het riviertje verlaten of opvaren. Het aantal keren dat de sluis in Doesburg wordt geopend om boten door te laten, is door Waterschap Rijn en IJssel per direct beperkt vanwege de droogte en de extreem lage waterstanden.

31 augustus